23:47 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двое мужчин пытались вывезти радиоактивный металл из Чернобыльской зоны

Полиция в воскресенье, 12 августа, задержала двоих мужчин, которые пытались вывезти из Чернобыльской зоны почти 1сто килограммов радиоактивного металлолома.

Двое мужчин пытались вывезти радиоактивный металл из Чернобыльской зоны

Металл мужчины собирали в заброшенных зданиях и выкапывали из-под земли. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, жители города Коростень Кмевской области на автомобиле ВАЗ перевозили из запрещенной зоны металлолом.

На них уже составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности.

Мероприятия продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области задержали группу мужчин, которые занимались незаконным выловом морских креветок. Правоохранители получили информацию от местных жителей о том, что из национального природного парка "Белобережье Святослава" систематически вылавливают креветки в промышленных масштабах. Полицейские службы организовали спецоперацию с участием более 30 сотрудников и местных жителей.


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