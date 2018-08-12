12:59 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аэропорт Львов объявил об отмене двух рейсов

В воскресенье днем, 12 августа, представители Международного аэропорта Львова объявили об отмене двух рейсов компании Ernest. Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Аэропорт Львов объявил об отмене двух рейсов

Как отмечается, рейс № ERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 и рейс № ERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменен.

В аэропорту добавили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. При этом авиакомпания не указала причины отмены рейсов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной Швеции снова отменили ряд поездов из-за опасений, что из-за аномальной жары пути могут деформироваться. Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура до 34 градусов жары.


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