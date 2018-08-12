Аэропорт Львов объявил об отмене двух рейсов

Как отмечается, рейс № ERN223 Милан Бергамо-Львов 12.08.2018 и рейс № ERN224 Львов-Милан Бергамо 12.08.2018 отменен.

В аэропорту добавили, что пассажиры будут предупреждены об отмене этих рейсов. При этом авиакомпания не указала причины отмены рейсов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южной Швеции снова отменили ряд поездов из-за опасений, что из-за аномальной жары пути могут деформироваться. Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура до 34 градусов жары.