Земляне второй раз за лето станут свидетелями редкого солнечного затмения - ВИДЕО

Космическое явление вживую смогут увидеть не все. Оно будет локальным и фрагментарным, и не таким зрелищным полным солнечным затмением, от которого были в восторге миллионы людей в прошлом году.

Затмение можно будет увидеть с Юго-восточной части Азии, на крайнем севере Европы, в Исландии и Гренландии, а также в северной и восточной Канаде.

Астрологи и эзотерики также предупредили о возможной опасности. В день солнечного затмения не рекомендуется делать операционное вмешательство и проводить операции с деньгами. Также лучше отказаться от участия в массовых мероприятиях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 11 августа пройдет самый масштабный звездопад 2018 года. В этот день также будет солнечное затмение.