23:00 11.08.2018 | Общество | Новости
100201076:roman

Земляне второй раз за лето станут свидетелями редкого солнечного затмения - ВИДЕО

 В субботу, 11 августа, состоится, так называемое "северно" солнечное затмение. Об этом передает Space.

Земляне второй раз за лето станут свидетелями редкого солнечного затмения - ВИДЕО

Космическое явление вживую смогут увидеть не все. Оно будет локальным и фрагментарным, и не таким зрелищным полным солнечным затмением, от которого были в восторге миллионы людей в прошлом году.

Затмение можно будет увидеть с Юго-восточной части Азии, на крайнем севере Европы, в Исландии и Гренландии, а также в северной и восточной Канаде.

Астрологи и эзотерики также предупредили о возможной опасности. В день солнечного затмения не рекомендуется делать операционное вмешательство и проводить операции с деньгами. Также лучше отказаться от участия в массовых мероприятиях. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", 11 августа пройдет самый масштабный звездопад 2018 года. В этот день также будет солнечное затмение


Поделиться
Читайте также:
 
Эрдоган снова пытается "раскулачить" собственных граждан На Николаевщине арестовали группу морских браконьеров - ФОТО В Киеве мужчине оторвало руку мусоровозом Украина продолжает наращивать импорт европейских сыров
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив