13:52 11.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Волкер предупредил Москву о последствиях закона "Магнитского"

Специальный американский представитель Вашингтона в Украине Курт Волкер напомнил России о законе "Магнитского" и призвал освободить Сенцова. Об этом передает Reuters.

Волкер предупредил Москву о последствиях закона

Американский чиновник напомнил о действующем законе "Магнитского", который дает возможность вводить санкции против тех, кого подозревают в нарушениях прав человека.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины также призвал власти Российской Федерации освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. В противном случае США не останутся безучастными. 

Напомним, что посольство Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение в Федеральную службу исполнения наказаний РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консулом. Украинские дипломаты требуют встречи с Сенцовым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.


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