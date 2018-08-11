Волкер предупредил Москву о последствиях закона "Магнитского"

Американский чиновник напомнил о действующем законе "Магнитского", который дает возможность вводить санкции против тех, кого подозревают в нарушениях прав человека.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины также призвал власти Российской Федерации освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. В противном случае США не останутся безучастными.

Напомним, что посольство Украины в РФ и консульство в Екатеринбурге прислали очередное обращение в Федеральную службу исполнения наказаний РФ о предоставлении разрешения на посещение Олега Сенцова консулом. Украинские дипломаты требуют встречи с Сенцовым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен ухудшением здоровья удерживаемого в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова.