11:55 11.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вблизи Львова обустроят масштабное поселение для переселенцев с востока Украины

В середине августа на территории села Сытыхов, что в Жовковском районе, начнется процесс обустройства жилого квартала для переселенцев из Крыма и Донбасса.

Вблизи Львова обустроят масштабное поселение для переселенцев с востока Украины

Сообщается, что на территории площадью в 14 гектаров в течение ближайших нескольких лет на 14 гектарах планируют построить 110 коттеджей, молитвенный дом-мечеть для крымских татар, греко-католическую церковь и обустроить необходимую инфраструктуру.

По словам мэра Дублян Василия Поповича, Дублянская городской совет уже выделил 64 земельных участков переселенцам под жилье, остальные еще разрабатывается проектная документация.

Средства на возведение домов, где будет жить 307 переселенцев из Крыма и Донбасса, переселенцы планируют брать в кредит. На данный момент ведутся переговоры с правительством Германии о низкопроцентного кредита для строительства этого жилья. По предварительным оценкам, на строительство 110 домов необходимо около 50 млн гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно работники Шевченковского управления полиции задержали группу нелегалов из Азии.


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