09:49 11.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в ближайшие выходные будет сохраняться теплая погода

Сегодня, 11 августа по всей территории страны ожидается жаркая и теплая погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В Украине в ближайшие выходные будет сохраняться теплая погода

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха днем прогреется до 24-25 выше нуля. 

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях утром будет тепло и солнечно, температурный уровень будет колебаться в пределах 25-28 градусов тепла.

До плюс 28-29 сегодня на юге Украины: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29-34 градус выше нуля.

На востоке Украины температура воздуха ночью не опустится ниже 20-21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-27 градусов выше нуля.

В Киеве ожидается ясная погода, правда во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине в ближайшие три дня на всей территории будет преобладать жаркая и сухая погода


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