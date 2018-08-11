В Саудовской Аравии распяли жестокого маньяка

Казненного звали Элиас Джамолиддин и его обвинили в убийстве женщины, а также группы гражданских лиц. После решения суда о казни, король настоял не просто на обезглавливании, а на обезглавливании и распятии человека на кресте. После этого его тело подвесили в центре Мекки на обозрение толп граждан. В стране сохраняется высокий статус законов шариата, по которым преступников позволительно наказывать подобным образом.

Стоит отметить, что на Ближнем Востоке Саудовская Аравия является лидером стран по казням, и только за последние месяцы там были умерщвлены десятки людей. Обычно казнят за убийство, торговлю наркотиками, насилие, терроризм, колдовство и тому подобные провинности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики неизвестные жестоким образом расправились с группой гражданских лиц.