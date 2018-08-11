В Новой Зеландии планируют отказаться от использования пластиковых пакетов

Так, находясь на пляже Лайол-Бей в Веллингтоне, Ардерн заявила, что полиэтиленовые пакеты загрязняют прибрежную и морскую среду и причиняют серьезный вред всем видам морской фауны, что может обернуться непоправимой катастрофой для островов.

Премьер также отметила, что ранее проблему правительство рассматривало сквозь призму нескольких организаций, которые профильно занимаются проблемами, связанными с загрязнением окружающей среды.

"Самая большая проблема, по поводу которой я получаю письма от граждан, - это пластик. Причем эти вопросы приходят от детей. Я буквально получаю сотни и сотни писем", - отметила новозеландский премьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Чили ратифицировало закон, запрещающий коммерческое использование полиэтиленовых пакетов.