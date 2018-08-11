03:00 11.08.2018 | Общество | Новости
100201041:roman

"Клин клином": в Норвегии наркоманов будут лечить героином

В Норвегии ученые готовятся провести масштабный эксперимент по лечению людей с сильной наркотической зависимостью. Об этом передает The Guardian.

Сообщается, что директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел протестирует пилотную программу по лечению наркозависимых при помощи тех самых наркотиков. 

Министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе считает, что вероятные позитивные результаты могут лечь в основу формирования новых программ для помощи наркозависимым, так как теперешние специалисты уже на справляются с тяжелыми случаями передозировок.

Примечательно, что в такой благополучной стране наблюдается самый высокий уровень смертности от передозировки героином. Так, в 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для использования ее в медицинских целях.


Поделиться
Читайте также:
 
Стивен Сигал может попасть за решетку Медведчука "сняли" с кадров фильма про Василия Стуса В Китае появилась настоящая водка "только для русских" В Японии разбился пассажирский вертолет
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив