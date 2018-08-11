"Клин клином": в Норвегии наркоманов будут лечить героином

Сообщается, что директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел протестирует пилотную программу по лечению наркозависимых при помощи тех самых наркотиков.

Министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе считает, что вероятные позитивные результаты могут лечь в основу формирования новых программ для помощи наркозависимым, так как теперешние специалисты уже на справляются с тяжелыми случаями передозировок.

Примечательно, что в такой благополучной стране наблюдается самый высокий уровень смертности от передозировки героином. Так, в 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для использования ее в медицинских целях.