15:21 11.08.2018 | Политика | Новости
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Беларусь может остаться без российского топлива

Российская Федерация может полностью перекрыть поставки нефти на белорусские рынки. Об этом передает Reuters.

Беларусь может остаться без российского топлива

На сегодняшний день объемы поставок в Беларусь составляют 18 млн тонн сырой нефти, которые идут двум белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Топливо, конечно же, используется исключительно для внутренних нужд, так как между Россией и Беларусью существует общая таможенная зона.

Стоит отметить, что Минск уже давно увеличил реэкспорт нефтепродуктов в европейские страны, такие как Польша и Германия. Также стало известно, что Россия дополнительно попросила Беларусь компенсировать бюджетные потери за прошлые поставки нефтепродуктов. В случае невыполнения поставленных условий, Москва вынуждена будет ограничить поставки нефти в страну. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта. 


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