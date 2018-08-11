Беларусь может остаться без российского топлива

На сегодняшний день объемы поставок в Беларусь составляют 18 млн тонн сырой нефти, которые идут двум белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Топливо, конечно же, используется исключительно для внутренних нужд, так как между Россией и Беларусью существует общая таможенная зона.

Стоит отметить, что Минск уже давно увеличил реэкспорт нефтепродуктов в европейские страны, такие как Польша и Германия. Также стало известно, что Россия дополнительно попросила Беларусь компенсировать бюджетные потери за прошлые поставки нефтепродуктов. В случае невыполнения поставленных условий, Москва вынуждена будет ограничить поставки нефти в страну.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Россия намерена полностью закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта.