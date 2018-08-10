В Украине на выходные ожидается высокий уровень пожарной опасности

В связи с чем 10-13 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в эти дни чрезвычайная опасность достигнет наивысшего пятого класса уровня пожарной опасности.

Кроме того, как сообщается, в Киеве ожидается высокий четвертого класса уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа во Львовской области сгорело 20 тысяч квадратных метров поля. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.