09:32 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине на выходные ожидается высокий уровень пожарной опасности

В Украине в ближайшие три дня на всей территории будет преобладать жаркая и сухая погода.

В Украине на выходные ожидается высокий уровень пожарной опасности

В связи с чем 10-13 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в эти дни чрезвычайная опасность достигнет наивысшего пятого класса уровня пожарной опасности.

Кроме того, как сообщается, в Киеве ожидается высокий четвертого класса уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 августа во Львовской области сгорело 20 тысяч квадратных метров поля. В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения горения устанавливается.


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