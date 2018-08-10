10:15 10.08.2018 | Общество | Новости
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В США был задержан миллиардер Генри Николас III

Сооснователь компании Broadcom пмериканский миллиардер Генри Николас III задержан.

В США был задержан миллиардер Генри Николас III

Полиция Лас-Вегасе заподозрила его в распространении наркотиков. Как сообщает Las Angeles Times, миллиардер был задержан в пятницу утром, 10 августа, в районе Las Vegas Strip, где находятся казино и гостиницы. Полицию вызвала охрана одного из отелей, когда обнаружила в номере наркотические вещества.

Его обвинили в торговле экстази, героином, кокаином и метамфетамином.

Вместе с Николасом была задержана женщина по имени Эшли Фарго Вместе с тем суд уже выпустил обоих под залог, а судебное заседание должно состоятся в сентябре 2018.

В свою очередь адвокат миллиардера заявил, что его команда будет проводить собственное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах. В тренировочном лагере обнаружили 11 детей в возрасте от года до 15 лет.


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