06:30 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В пятницу почти по всей Украине будет сухо и жарко

Погода в Украине в пятницу, 10 августа, будет жаркой и безоблачной. Никаких осадков не предвидится.

В пятницу почти по всей Украине будет сухо и жарко

Ветер северо-западный (в западных и северных областях юго-восточный), 5-10 метров на секунду. Температура воздуха поднимется 26-31 градуса.

В Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным и осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, только в Закарпатье днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 11-18 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-30 градусов, а на Закарпатье до 33 градусов.

На севере страны небольшая облачность, без осадков Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

В центре Украины сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха ночью составит 8-15 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 23-29 жарких градусов.

На юге страны в пятницу сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 25-32 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится о 25-30 градусов.

Народный прогноз: 10 августа почитается память Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. В это время выкапывают луковицы тюльпанов. В старину заметили, что сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.


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