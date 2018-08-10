20:19 10.08.2018 | Политика | Новости
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В ООН сменился пост Верховного комиссара ООН по правам человека

Страны-члены Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. 

В ООН сменился пост Верховного комиссара ООН по правам человека

Об этом говорится на официальном сайте ведомства. 

Представитель Чили станет седьмым по счету Верховным комиссаром с момента создания Управления в 1993 году. Ранее этот пост занимали: Хосе Айяла-Лассо (1994-97); Мэри Робинсон (1997-2002); Сержиу Виейра ди Меллу (2002-03); Луиза Арбур (2004-08); Нави Пиллэй (2008-14), Зейд Раад аль-Хусейн (1 сентября 2014 - 31 августа 2018).

По словам текущего Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейна: "Она обладает всеми качествами, которые необходимы успешному Верховному комиссару: смелость, упорство, энтузиазм и глубокая приверженность делу защиты прав человека. Управление ООН по правам человека с нетерпением ждет возможности приветствовать ее и работать под ее началом". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека. 


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