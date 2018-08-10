В ООН сменился пост Верховного комиссара ООН по правам человека

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Представитель Чили станет седьмым по счету Верховным комиссаром с момента создания Управления в 1993 году. Ранее этот пост занимали: Хосе Айяла-Лассо (1994-97); Мэри Робинсон (1997-2002); Сержиу Виейра ди Меллу (2002-03); Луиза Арбур (2004-08); Нави Пиллэй (2008-14), Зейд Раад аль-Хусейн (1 сентября 2014 - 31 августа 2018).

По словам текущего Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейна: "Она обладает всеми качествами, которые необходимы успешному Верховному комиссару: смелость, упорство, энтузиазм и глубокая приверженность делу защиты прав человека. Управление ООН по правам человека с нетерпением ждет возможности приветствовать ее и работать под ее началом".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.