В ООН сменился пост Верховного комиссара ООН по правам человека

Страны-члены Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара ООН по правам человека.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Представитель Чили станет седьмым по счету Верховным комиссаром с момента создания Управления в 1993 году. Ранее этот пост занимали: Хосе Айяла-Лассо (1994-97); Мэри Робинсон (1997-2002); Сержиу Виейра ди Меллу (2002-03); Луиза Арбур (2004-08); Нави Пиллэй (2008-14), Зейд Раад аль-Хусейн (1 сентября 2014 - 31 августа 2018).
По словам текущего Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейна: "Она обладает всеми качествами, которые необходимы успешному Верховному комиссару: смелость, упорство, энтузиазм и глубокая приверженность делу защиты прав человека. Управление ООН по правам человека с нетерпением ждет возможности приветствовать ее и работать под ее началом".
Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.