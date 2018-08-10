23:45 10.08.2018 | Общество | Новости
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В Китае появилась настоящая водка "только для русских"

Китайские производители знаменитой гаоляновой водки выпустили серию продукта для российских потребителей. Об этом передает ekd.me.

В Китае появилась настоящая водка

Сообщается, что один из заводов начал выпускать водку в штампованных бутылках с русскими надписями. "Беленькую" производители продукта решили назвать довольно оригинально "1919". И это название ничего общего не имеет с российской историей начала ХХ века. 

В китайском языке сочетание этих цифр омонимично выражению "надо выпить-надо выпить еще". Производители водки рассчитывал на скоростное освоение на дальневосточном рынке России, но что-то пошло не так, и бутылки оказались на прилавках пекинских, а не российских супермаркетов. 

Популярность этого продукта среди коренных китайцев невелика, так как градус водки уж слишком "крепок" для здешних обитателей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", постоянное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, что является причиной 70 случаев преждевременных болезней в организме. 


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