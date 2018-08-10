В Китае появилась настоящая водка "только для русских"

Сообщается, что один из заводов начал выпускать водку в штампованных бутылках с русскими надписями. "Беленькую" производители продукта решили назвать довольно оригинально "1919". И это название ничего общего не имеет с российской историей начала ХХ века.

В китайском языке сочетание этих цифр омонимично выражению "надо выпить-надо выпить еще". Производители водки рассчитывал на скоростное освоение на дальневосточном рынке России, но что-то пошло не так, и бутылки оказались на прилавках пекинских, а не российских супермаркетов.

Популярность этого продукта среди коренных китайцев невелика, так как градус водки уж слишком "крепок" для здешних обитателей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", постоянное употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, что является причиной 70 случаев преждевременных болезней в организме.