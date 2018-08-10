08:32 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг на Донбасса погиб один военный, еще двое ранены

За минувшие сутки четверг, 9 августа. на Донбассе боевики 45 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

В четверг на Донбасса погиб один военный, еще двое ранены

При этом трижды противник стрелял из тяжелого вооружения. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба Операции объединенных сил, российские наемные войска из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Станицы Луганской, Крымского, Новотошковское, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Майорскую, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермлика, Павлополя, Водяного и Широкино. В том числе, из минометов калибра 82-мм противник обстрелял Новолуганское, Гнутово и Лебединское.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск четыре раза обстреляли позиции украинских защитников у опытных, Новомихайловка, Павлополь и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил этих суток не зафиксировано.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки, среду, 8 августа, боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом дважды противник открывал огонь из тяжелого вооружения. В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле поселка Майорское Донецкой области один военный погиб. Еще трое военных получили ранения, а с одним военнослужащим потеряна связь. Сейчас продолжаются его поиски.


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