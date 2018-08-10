Украинцам повысят пенсии

Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев. Прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату. Речь идет о бывших бюджетниках и колхозниках.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, размер доплат будет зависеть от уровня зарплат и инфляции. К примеру, если человек получает пенсию в 6000 гривен, то сумма доплаты составит 900 гривен. Если сейчас пенсия составляет 1500 гривен, добавится всего 225 гривен.

Однако перерасчет пенсий начнется только после того, как правительство предложит соответствующие изменения в законодательство.

Как сообщал "УРА-Информ", на Луганщине на восемь лет сел "депутат" так называемого "народного советы ЛНР". Сотрудники Службы безопасности задержали горе-политика при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.