18:32 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцам повысят пенсии

Украинцам обещают снова повысить пенсии. Как заявили в Министерстве социальной политики, пенсии в 2019 году должны увеличиться на 10-15%.

Украинцам повысят пенсии

Рассчитывать на повышение могут 3 миллиона украинцев. Прежде всего – пенсионеры, которые имеют большой трудовой стаж, но получали небольшую зарплату. Речь идет о бывших бюджетниках и колхозниках.

По словам министра соцполитики Андрея Ревы, размер доплат будет зависеть от уровня зарплат и инфляции. К примеру, если человек получает пенсию в 6000 гривен, то сумма доплаты составит 900 гривен. Если сейчас пенсия составляет 1500 гривен, добавится всего 225 гривен.

Однако перерасчет пенсий начнется только после того, как правительство предложит соответствующие изменения в законодательство.

Как сообщал "УРА-Информ", на Луганщине на восемь лет сел "депутат" так называемого "народного советы ЛНР". Сотрудники Службы безопасности задержали горе-политика при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.


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