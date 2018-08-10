13:15 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк Украины, после проведения анализа предложений банковского сообщества, принял решение смягчить требования к кредитным посредникам банков.

НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

Как сказано в сообщении НБУ, опубликованном в пятницу, 10 августа, на сайте, центробанк, в частности, разрешил банкам делегировать кредитным посредникам - физлицам–предпринимателям, имеющих в штате наемных работников, контроль за соблюдением сотрудниками кредитных посредников установленных регулятором требований о наличии у них соответствующей деловой репутации.

НБУ также уточнил объем информации о кредитном посреднике, которая должна быть размещена банком на собственной веб-странице в случаях, когда заключенные между банком и кредитными посредниками посреднические договора имеют одинаковый объем переданных банком задач/полномочий.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №91 от 8 августа 2018 года "О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования", которое вступает в силу 11 августа 2018 года.

Этим документом вносятся изменения в Положение об установлении требований к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования, утвержденного постановлением НБУ №50 от 8 июня 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле денежная база, включающая наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги выросла на 0,2%. По оперативным данным Национального банка Украины количество по состоянию на 1 июля наличный увеличилось с 419,954 миллиардов гривен до 420,598 миллиардов гривен на 1 августа.


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