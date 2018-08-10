На юге Франции затопило, эвакуировано 1600 человек - ВИДЕО

Местные власти вынуждены были эвакуировать 1600 человек. Как сообщает в пятницу, 10 августа, BBC, в министерстве внутренних дел сообщили, что в Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнениях.

Там было развернуто более 400 пожарных и полицейских, а также четыре вертолета.

В одном из летних лагерей в Сен-Жюльен-де-Пейрола было эвакуировано 119 детей.

Несколько человек было доставлено в больницу с незначительными травмами. Также сообщается о без вести пропавших. Информация о погибших отсутствует

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате наводнения в Таиланде пострадали свыше 70 тыс. человек. Стихия затронула девять северо-восточных провинций страны из которых больше всего пострадала Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг, затопив 12 районов.