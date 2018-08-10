13:32 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На День независимости "Укрзализныця" запустит дополнительный экспресс

"Укрзализныця" на День независимости назначила дополнительный "Интерсити +".

На День независимости

Он будет курсировать из Киева во Львов. Как сообщила в пятницу, 10 августа, пресс-служба "Укрзализныци", поезд отправится из Киева 23 и 26 августа в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43.

Во время рейса предусмотрены остановки на станциях Коростень, Вершница, Орепы и Здолбунов-Южный.

Обратно из Львова поезд отправится 23 и 26 августа в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18 с остановками на станциях Здолбунов-Южный, Радулин, Коростень.

Напомним, "Укрзализныця" уже назначила четыре дополнительных поезда ко Дню независимости Украины. Кроме того, летом курсирует 23 дополнительных летние поезда.

Как сообщал УРА-Информ, в расписании движения поездов на сайте "Укрзализныци" появилась информация о фирменном поезде четырех столиц.


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