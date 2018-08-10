Денисова просит Россию как можно быстрее рассмотреть обращение матери Сенцова

Она просит как можно скорее рассмотреть прошение матери политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги, о помиловании ее сына. Как написала украинский омбудсмен сегодня утром на своей страничке в Facebook, обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.

Как сообщал УРА-Информ, 8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает.

Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение, - написала Каплан на своей странице в Facebook.