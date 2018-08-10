Дело Кернеса о пытках закрыли

Почему 19 прокуроров, 3,5 года прилежно посещавшие все заседания этого затянувшегося судейского действа, вдруг все вместе пропустили 7 последних заседаний, покрыто мраком тайны: и прокуратура Харьковской области, и генеральный прокурор Юрий Луценко по этому поводу не дают никакой информации. Зато в околополитических кругах уже давно ходили слухи о том, что Кернеса не посадят, потому что он сумел со всеми договориться: и с властями, которым он предложил свои услуги и теперь стал верным адептом действующего Президента Украины Пертра Порошенко, и собственно с судьей, которого заинтересовали материально (ходят слухи о сумме в полмиллиона долларов).

В частности, о таком развитии событии заявлял один из пострадавших Сергей Ряполов: "Несколько моих друзей из Верховной Рады, просто политических деятелей, сообщили, что Кернес договорился с Порошенко о закрытии дела взамен на помощь в выборах на второй срок. Одни сообщили, что Гепа просто обязался своих избирателей сагитировать на президентских выборах за Порошенко; вторая теория гласит, что Гепа убедил аппарат президента, что он делает выборы в комиссиях и готов рассказать, как это провернуть на всей территории Украины".

"Если честно, я ждал оправдательный приговор", - выразил неудовольствие решением суда сам Кернес. Это следует понимать так, что договоренность была именно об объявлении Кернеса невиновным, а не о простом закрытии дела, и ее не совсем соблюли?

Потому что о грядущем оправдании Кернеса говорили и активисты, заявлявшие о том, что судья подкуплен. "По очень настойчивым слухам судья получил предоплату (100 тысяч долларов) и после вынесения оправдательного приговора для Кернеса получит оставшиеся 400 тысяч долларов. На мой взгляд, завтра состоится очередной экзамен для судебной системы Украины!", - написал перед вынесением приговора активист, бывший депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин. Однако другие источники называют эту информацию устаревшей, обьясняя, что “цена” выросла и Кернес занес в круговую десятки млн уе (!!!)

Как видим, экзамен ожидаемо оказался провален, а прав оказался тот, у кого есть деньги и влияние. Судья Антонов пошел по самому простому пути: решил не утруждать себя поиском аргументов о невиновности Кернеса (тут могли бы возникнуть проблемы), а воспользовался помощью прокуратуры, давшей ему основания для закрытия дела по формальным основаниям. В общем, украинское правосудие в очередной раз во всей красе продемонстрировало свою "неподкупность" и "незаангажированность".

Почему защищают тех, кто пытался задушить процесс, чтобы банда Януковича осталась у власти и почему Порошенко договорился со вчерашними регионалами, всех прикрыл от уголовного преследования, а в тюрьмы сажают только патриотов, - эти риторические вопросы известный блогер Кирилл Сазонов предлагает оставить за скобками.

Договаривался ли он через главу АП Райнина, давая зеленый свет в регионе его пассии, а по совместительству губернатору области – Юлии Светличной? Или этот вопрос все же можно адресовать еще и к генпрокурору Юрию Луценко? "Уважаемый Юрий Витальевич. Через четыре года после убийств на Майдане в Киеве и других преступлений против протестующих в регионах, мы так и не увидели торжества правосудия. Скажите, а вас устроивает результативность работы Горбатюка и его команды? Я знаю, что его трогать себе дороже и у него целая армия защитников из разного рода общественных активистов. Но на другой чаше весов сегодня стало одним проколом больше. Может, уже перевешивает?", - прокомментировал в своем блоге свободу Кернеса Кирилл Сазонов.

Пострадавшие, впрочем, не склонны сдаваться и будут подавать апелляцию на это решение суда. "Конечно же, буду апеллировать! Этого решения я ждал. Это очевидно было еще с марта, что все ускоряется. Такого решения еще не было в истории Украины, и ни один судья не делал столько нарушений в производстве", - заявил Сергей Ряполов.

"Почему суд закрыл дело? Это важный момент – судьи не оправдали Кернеса, а именно закрыли дело. А такое решение, как правило, принимают по причине процессуальных проколов обвинения. Но тут долго искать причину не стоит – про нее говорят вслух. Дело закрыли по причине неявки прокуроров в суд на дебаты. Это важный момент, потому что именно на дебатах защита собиралась максимально раскрыть свою позицию. Но обвинения нет. Не приходят. В результате дело закрывают. Всем спасибо, все свободны. Глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк уже обещает подать апелляцию. Но резонный вопрос – а зачем? Даже если представитель ГПУ эту апелляцию выиграет, что не факт, дело снова вернут на рассмотрение в суд первой инстанции. И что дальше? Прокуроры Горбатюка вдруг начнут ходить на судебные заседания? А почему не пришли сегодня? Зачем закрывать дело, бороться в апелляции и возвращаться на старт? Бег по кругу с препятствиями…", - пишет Сазонов.

Напомним, что харьковского мэра и его охранников обвиняли в причастности к похищению и избиению харьковских евромайдановцев Ряполова и Кутянина в январе 2014-го (совершению преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины).

Источник: from-ua.com