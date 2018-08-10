"Дело Кернеса" нельзя считать закрытым полностью, - Луценко

Генпрокурор утверждает, что тот факт, что 19 прокуроров одновременно заболели и объявили о самоотводе вызывает большие подозрения к реальной объективности данного судебного дела. Он опубликовал фотокопию рапорта одного из прокуроров, который отказался продолжать расследовать дело.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса, будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - отметил Луценко.

Напомним, что 4 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Кернесу. Его подозревали в похищении человека, пытках и угрозах убийством.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двоих его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого по обвинению в похищении людей и пытках.