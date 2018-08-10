Чиновник ГПУ попался на взятке в 50 тысяч долларов - ФОто

Чиновник прокуратуры попался на на взятке в 50 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Других подробностей задержания генпрокурор не сообщил. Вместе с тем он также рассказал, что председатель правления Укргаздобычи Алексей Тамразов пытался дать взятку прокурору размером в 200 тысяч долларов.

Напомним, генпрокурор вчера рассказал, что в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержали налоговика.

Как сообщал УРА-Информ, на горячем попался начальник Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павел Дроняк. Столичная прокуратура совместно с Национальной полицией задержали чиновника. Деньги он требовал у трех предпринимателей, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.