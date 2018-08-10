Четверть украинской древесины незаконно вывозится в Польшу

Сообщается, что незаконным бизнесом в стране занимаются два крупных холдинга, которые благодаря "карманным" компаниям, которые принимают ее на границе и производят легальные документы.

Кроме того, общественности стало известно, что три крупнейших производителя деревянных панелей в ЕС, владельцы крупнейших бумажных комбинатов и второе по величине в мире деревообрабатывающее предприятие пользуются коррупционными схемами, которые им помогают "проворачивать" их украинские партнеры.

Чаще всего украинскую древесину вывозят в Польше, Германию, Францию и Великобританию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВРУ приняла закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.