21:35 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Четверть украинской древесины незаконно вывозится в Польшу

Эксперты британской неправительственной организации Earthsight подсчитали, что ежегодно из Украины в страны Евросоюза попадает 20-25 процентов отечественных лесов. Об этом передает Польское радио.

Четверть украинской древесины незаконно вывозится в Польшу

Сообщается, что незаконным бизнесом в стране занимаются два крупных холдинга, которые благодаря "карманным" компаниям, которые принимают ее на границе и производят легальные документы.

Кроме того, общественности стало известно, что три крупнейших производителя деревянных панелей в ЕС, владельцы крупнейших бумажных комбинатов и второе по величине в мире деревообрабатывающее предприятие пользуются коррупционными схемами, которые им помогают "проворачивать" их украинские партнеры. 

Чаще всего украинскую древесину вывозят в Польше, Германию, Францию и Великобританию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВРУ приняла закон №5495, который предусматривает повышение ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.


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