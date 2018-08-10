04:00 10.08.2018 | Общество | Новости
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BMW отзывает в Европе 324 тысячи дизельных автомобилей

Немецкий автомобильный производитель BMW AG заявил, что отзывает около 324 тысяч автомобилей с дизельными двигателями с европейского рынка.

BMW отзывает в Европе 324 тысячи дизельных автомобилей

Это связано с возможной неисправностью модуля рециркуляции отработанных газов. Как сказано в пресс-релизе компании, опубликованном в четверг, 9 августа, в редких случаях неисправность может привести к возгоранию.

При этом отзыв является добровольным и касается автомобилей с третьей по седьмую серию и внедорожников X3-X6 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, которые были произведены с апреля 2015 года по сентябрь, и машин с шестицилиндровыми двигателями, выпущенных с июля 2012 по июнь 2015 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае немецкий автопроизводитель BMW отозвал еще 312 тысяч автомобилей в Британии из-за возможности нарушения электропитания во время езды. Отзыв касается моделей 1 Series, 3 Series, Z4 и X1, произведенных в период с марта 2007 года по август 2011 года.


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