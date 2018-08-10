Аргентинские женщины хотят стать "хозяевами своего тела"

Еще 8 августа, когда Сенат страны принял отрицательное решение, на улицы Рио стали выходить девушки от 13 до 18 лет, привязывая к своим рюкзакам зеленые платки, символизирующие добровольное прерывание беременности (IVG) и подгоняя своих родителей, дабы потребовать то, что им кажется естественным: права распоряжаться своим телом, говорится в статье.

Покаметс, согласно национальному законодательству, прерывать беременность пока можно только в случае изнасилования или серьезной угрозы для здоровья матери.

Всю предыдущую неделю Аргентину сотрясали массовые митинги "зеленых" сторонников абортов и их "голубых" противников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Аргентина продолжается " Револючия дочерей".