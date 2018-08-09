05:00 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву

В областных и Киевском городском военных комиссариатах стартовала подготовка к призывной кампании.

Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву

В этом году она начнется в октябре. Как сообщает в среду, 8 августа, пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на сегодняшний день военкоматы проводят детальный анализ учетных данных о количественном и качественном составе призывников, которые проживают в каждом районе, и области в целом. Также в военкоматах углубленно изучают потенциальных призывников.

Сотрудники изучают личные качества призывников, изучают особенности отбора пополнения для режимных частей, порядком проведения бесед и заполнения листков изучения и другими вопросами, привлекаются наиболее опытные работники военных комиссариатов, преподаватели допризывной подготовки учебных заведений и офицеры запаса, - указано в сообщении.

В частности, члены комиссий проводят индивидуальные беседы с призывниками и их родителями или опекунами. Также общаются с представителями администрации предприятия, организации или учебного заведения, где работает или учится призывник.

В случае признания призывника временно негодным для военной службы сроком до шести месяцев, его направляют на необходимое лечение. Если призывники не могут проходить военную службу по своим религиозным убеждениям, их направят на альтернативную (невоенную) службу, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на срочную военную службу в апреле – мае 2018 года призвали около 15 тысяч человек.


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