06:00 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в четверг сухо и жарко

В четверг, 9 августа, погодные условия восточной Европы, в том числе и Украины, будет формировать антициклон над Беларусью.

В Украине в четверг сухо и жарко

Поэтому ожидается сухая и теплая погода, хотя утром в большинстве областей, кроме юга, будет довольно свежо. Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет держаться ясная погода. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 14-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов, в Закарпатье до 32 градусов.

На севере страны в четверг сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 9-16 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 23-29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 23-30 градусов.

На востоке страны сегодня также осадков синоптики не обещают. Ночная температура воздуха составит 9-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов тепла. Днем температура воздуха раскалится до 26-32 градуса.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-20 градусов тепла. Днем температура воздуха раскалится до 27-32 градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память великомученика и целителя Пантелеймона. В этот день боятся грозы: Кто на Палия (Пантелеймона) работает, у того гроза спалит хлеб. В это время начинается ранний листопад у березы; ходят за лечебными травами и кореньями. Наши предки заметили, если птицы перестают петь, вскоре будет непогода.


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