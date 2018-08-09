09:36 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В большинстве областей Украины, в том числе и Киевской областей, в течение 9-13 августа будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно недавно полученным сведениям, по Киевской области на ближайшие два дня в южной половине будет преобладать высокая пожарная опасность. При этом, 11-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный ожидается уровень пожарной опасности (5 класса).

Следует помнить, что в течение пожароопасного периода запрещается:
- разведение костров в лесу;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
- курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу, кроме мест с открытым и освобожден от горючих материалов грунтом;
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, в том числе проводить сельскохозяйственные палы;
- сваливать и сжигать в лесных насаждениях мусор, строительные остатки, бытовые и горючие отходы и тому подобное.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Лобановского на ходу загорелся автомобиль "Газель", который перевозил макулатуру.


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