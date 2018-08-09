В ОБСЕ призывают Россию освободить Сенцова - ФОТО

Он призвал Россию немедленно его освободить. Как написал Дезир в своем аккаунте в Twitter: я повторяю свой призыв к его освобождению - немедленному.

В свою очередь уполномоченный России по правам человека Татьяна Москалькова прислала уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой фотографии украинского режиссера Олега Сенцова и заверила в его удовлетворительном состоянии.

Фотографии на своей странице в Facebook опубликовала украинским омбудсмен и отметила, что по информации Москальковой Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени.

Напомним, Сенцов голодает уже 88 дней.

Как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова попросила российскую сторону о переводе украинского политзаключенного Олега Сенцова в одну из больниц Москвы для вывода его из голодовки.

Денисова также договорилась о получении фото и видео Сенцова из колонии.