В Киеве на взятке попался начальник одного из департаментов ГФС, - Луценко

В Киеве на взятке в 20 тысяч долларов попался начальник Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павел Дроняк.
Столичная прокуратура совместно с Национальной полицией задержали чиновника. Деньги он требовал у трех предпринимателей. Об этом в четверг утром, 8 августа на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, чиновник спутал сборы и поборы. За снижение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал деньги.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве будут судить чиновника ГФС за взятку в 20 тысяч долларов. Чиновник требовал деньги за непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Обвинительный акт в отношении него направлен в Святошинский районный суд Киева.