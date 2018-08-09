В Киеве на взятке попался начальник одного из департаментов ГФС, - Луценко

Столичная прокуратура совместно с Национальной полицией задержали чиновника. Деньги он требовал у трех предпринимателей. Об этом в четверг утром, 8 августа на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, чиновник спутал сборы и поборы. За снижение штрафных санкций с трех предпринимателей требовал деньги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве будут судить чиновника ГФС за взятку в 20 тысяч долларов. Чиновник требовал деньги за непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Обвинительный акт в отношении него направлен в Святошинский районный суд Киева.