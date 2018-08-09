11:32 09.08.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2 баллов

В Индонезии в четверг утром, 9 августа, произошло новое землетрясение.

В Индонезии произошло новое землетрясение магнитудой 6,2 баллов

Магнитуда новых толчков, которые, возможно, являются эхом прошлого землетрясения, оценена в 6,2 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 километров.

Как сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Индонезия", Информации о новых жертвах и разрушениях в результате землетрясения нет. Однако многие жители в панике начали покидать дома.

В то же время губернатор провинции Западные Малые Зондские острова Зайнул Маджиди сообщил, что количество погибших в результате предыдущего землетрясения на острове Ломбок возросло до 381 человека, а ранения получили более одной тысячи человек.

Он подчеркнул, что состояние 670 человек оценивается как очень тяжелое.

Губернатор также отметил, что более 270 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Наиболее пострадавшей считается северная часть острова.

Напомним, 6 августа на острове Ломбок в Индонезии прошло землетрясение магнитудой 6,9 баллов. По официальным данным, число жертв катаклизма превысило 160 человек, в то время как СМИ сообщали о 350 погибших.

Как сообщал УРА-Информ, в результате бедствия 150 тысяч человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тысяч остались без крыши над головой.


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