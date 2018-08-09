В ГПУ назвали заказчиков покушения на Гандзюк

Целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны. Об этом в среду, 8 августа, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также напомнил, что эти данные содержатся в деле о нападении на херсонскую активистку, которое Генеральная прокуратура передала Службе безопасности Украины.

Напомним, место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, установлено.

Как сообщал УРА-Информ, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне. Женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.