00:30 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200871:Polishuk

В ГПУ назвали заказчиков покушения на Гандзюк

Покушение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.

В ГПУ назвали заказчиков покушения на Гандзюк

Целью нападения была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге страны. Об этом в среду, 8 августа, на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также напомнил, что эти данные содержатся в деле о нападении на херсонскую активистку, которое Генеральная прокуратура передала Службе безопасности Украины.

Напомним, место, где была приобретена кислота, которую использовали при нападении на помощницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, установлено.

Как сообщал УРА-Информ, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне. Женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.


Поделиться
Читайте также:
 
В НБУ заявили, что украинцы стали больше денег хранить в банках В Харьковской области на ходу загорелся автомобиль, два человека травмированы - ФОТО Военкоматы начали подготовку к осеннему призыву Россия, Индия и Китай заявили, что и дальше будут покупать нефть у Ирана несмотря на санкции США
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив