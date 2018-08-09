19:32 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Уже каждый третий украинец обзавелся семейным врачом

На сегодняшний день уже почти 15 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

Уже каждый третий украинец обзавелся семейным врачом

Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун.

По ее словам, в некоторых регионах результат еще выше. Так, 56% жителей Винницкой области уже выбрали своих семейных врачей, терапевтов и педиатров. Следующие среди лидеров — Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах даже не каждый третий, а почти каждый второй уже имеет своего врача.

Как сообщал "УРА-Информ", в системе eHealth уже зарегистрировано 1322 медицинских учреждения. Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.


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