Уже каждый третий украинец обзавелся семейным врачом

Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун.

По ее словам, в некоторых регионах результат еще выше. Так, 56% жителей Винницкой области уже выбрали своих семейных врачей, терапевтов и педиатров. Следующие среди лидеров — Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах даже не каждый третий, а почти каждый второй уже имеет своего врача.

Как сообщал "УРА-Информ", в системе eHealth уже зарегистрировано 1322 медицинских учреждения. Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.