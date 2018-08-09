09:32 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Следствие по делу о взятке главы сельсовета под Киевом завершено - НАБУ

Детективы Национально антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование по делу получения председателем одного из сельских советов Киево-Святошинского района 90 тысяч долларов взятки.

Следствие по делу о взятке главы сельсовета под Киевом завершено - НАБУ

Материалы дела открыты подозреваемому и его адвокатам для изучения. Об этом в четверг, 9 августа, сообщили в пресс-службе Бюро.

Согласно сообщению, детективы 3 августа сообщили главе одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о завершении досудебного расследования. Подозреваемому и его адвокатам дали время на изучение материалов перед направлением обвинительного акта в суд.

В рамках этого дела досудебное расследование завершено также в отношении лица, которое во время совершения преступления выполняло роль пособника.

Действия сельского головы квалифицируются по статье Уголовного кодекса Украины "Получение неправомерной выгоды".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 мая сельскому голове и его пособнику сообщили о подозрении.


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