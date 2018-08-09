Рыбалка признался, что окучивает днепрян: пытается заслужить доверие

В рамках встречи Рыбалка, среди прочего, упомянул, что команда РПЛ активно готовится к предстоящим президентским и парламентским выборам.

Также радикал рассказал, что старается заслужить доверие у избирателей.

"РПЛ плодотворно готовится к выборам в объединенные территориальные громады, которые запланированы на октябрь. Ставим себе за цель, чтобы руководство заслужило доверие народа и как можно больше депутатов одержали победу на этих выборах", - признался он.

Однако, с доверием у РПЛ, как и у самого Рыбалки - большие проблемы. И добиться благосклонного к себе отношения в Днепропетровской области радикалам будет очень сложно, особенно, если учитывать тот факт, что презентует партию в этом регионе сам Рыбалка.

Все дело в том, что токсичность данного политика зашкаливает. Будучи замешанным в уголовных делах, торговли с оккупированными территориями, он также регулярно умудряется позорить себя и партию нелепыми выходками.

Чего только стоят его гонки на Феррари по улицам Монако. Или прогулка на яхте у берегов солнечной Франции в компании, мягко выражаясь, подозрительных барышень.

Но есть у Рыбалки еще куда более серьезные грехи. Как утверждает ФБ-паблик "Бегемот", в уголовных махинациях замешана все семя радикала: и мать, и отец, и брат, и тетка со своим сыном, и не только.

Детальные об этом, со всеми подтверждающими документами, рассказывает следующее видео: https://www.facebook.com/begemot.media/videos/2041714642514531/

Со всем этим бекграундом, на доверие со стороны электората, Рыбалке как и РПЛ в его лице рассчитывать, откровенно, нечего.