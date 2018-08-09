07:59 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыне на свадьбе отравились 15 человек

В Волынской области в Волынскую областную инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции обратились 15 человек.

На Волыне на свадьбе отравились 15 человек

Все они 5 августа праздновали свадьбу в гостинично-ресторанном комплексе "Садиба на джерелах" Киверцевского района Волынской области

Как сообщила пресс-служба областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, спустя два дня значительная часть гостей почувствовала себя плохо.

Сейчас рроводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области полиция открыла уголовное дело по факту отравления 26 несовершеннолетних и одного взрослого в отеле "Джем Раковец".

6 августа в больницу были госпитализированы дети в возрасте 10-17 лет. Полицейские установили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались.


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