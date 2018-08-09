На Донбассе в среду погиб один украинский военный, трое ранены

При этом дважды противник открывал огонь из тяжелого вооружения. В результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил возле поселка Майорское Донецкой области один военный погиб. Еще трое военных получили ранения, а с одним военнослужащим потеряна связь. Сейчас продолжаются его поиски.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаб ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обстреливались защитники Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Возле Майорского зафиксировано боевое столкновение.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

Уже сегодня утром, около шести часов из стрелкового оружия враг открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское", вследствие чего объявлен режим "Красный", пропуск граждан временно приостановлен.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, четверо получили ранения.

Напомним, боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 7 августа 2018 года, шесть раз применяли беспилотники для разведки позиций операции Объединенных сил.