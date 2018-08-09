01:00 09.08.2018 | Общество | Новости
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Количество жертв землетрясение в Индонезии возросло до 347 человек

В Индонезии в результате мощного землетрясения, которое произошло на острове Ломбок, подорожает расти количество погибших.

Количество жертв землетрясение в Индонезии возросло до 347 человек

По состоянию на вечер среды, 8 августа, стихия убила уже 347 человек. Как сообщает телеканал CNN Indonesia, местные власти уверены, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели и техника будут разбирать завалы.

Напомним, агентство по вопросам уменьшения опасности стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенггара Агунги Прамуи отмечает, что многие из погибших были именно с северных и западных частей Ломбоки. Также из-за стихийного бедствия в районах полуострова не стало света. Было объявлено предупреждение о цунами.

Как сообщал УРА-Информ, 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. Землетрясение произошло на глубине 20 километров. Оно было зафиксировано в 11:46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах на северо-восток от города Матарам.

В результате бедствия 150 тысяч человек были эвакуированы, с серьезными травмами к медикам обратились более 230 человек, около 70 тысяч остались без крыши над головой.


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