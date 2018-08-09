Ходатайство матери Сенцова об освобождении передали в комиссию по помилованию

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе передал в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ходатайство матери украинца о его помиловании.
Об этом в среду вечером, 8 августа, сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан. По ее словам, сначала ходатайство направили в приемную администрации президента России, но там так ничего и не ответили, хотя обещали рассмотреть его.
После чего ходатайство направили в комиссию,-пояснила она.
В то же время сестра Сенцова сомневается в вероятности освобождения политзаключенного.
Я не могу сказать, что это ускорит процесс освобождения, потому что на предыдущее ходатайство они вообще никак не отреагировали, - отметила Каплан.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте России Михаилу Федотову, чтобы обсудить любые условия обмена украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.