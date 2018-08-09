08:32 09.08.2018 | Общество | Новости
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ХАМАС запустил по Израилю около 150 ракет, три человека погибли, десятки пострадавших

В ночь на четверг, 9 августа, из сектора Газа по Израилю запустили около 150 ракет.

ХАМАС запустил по Израилю около 150 ракет, три человека погибли, десятки пострадавших

При этом 25 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Как сообщает Армия обороны Израиля в Twitter,

В результате обстрела три человека погибли в израильском городе Сдерот. Десятки ранены в результате атаки из сектора Газа. Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.

В секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь. Некоторые СМИ утверждают, что убит один из боевиков и родственник старшего командира ХАМАСа.

В ответ на эти нападения израильская армия заявила, что за ночь свергла 12 точек ХАМАСа в секторе Газа, в том числе завод по производству оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне армия Израиля провела две бомбардировки сектора Газа, в результате чего пострадали два человека.


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