ХАМАС запустил по Израилю около 150 ракет, три человека погибли, десятки пострадавших

При этом 25 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Как сообщает Армия обороны Израиля в Twitter,

В результате обстрела три человека погибли в израильском городе Сдерот. Десятки ранены в результате атаки из сектора Газа. Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.

В секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь. Некоторые СМИ утверждают, что убит один из боевиков и родственник старшего командира ХАМАСа.

В ответ на эти нападения израильская армия заявила, что за ночь свергла 12 точек ХАМАСа в секторе Газа, в том числе завод по производству оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне армия Израиля провела две бомбардировки сектора Газа, в результате чего пострадали два человека.