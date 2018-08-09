22:32 09.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ефремову продлили арест еще на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области в четверг, 9 августа, продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову.

Ефремову продлили арест еще на два месяца

Бывший депутат будет находится под стражей до 7 октября 2018 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению во время судебного разбирательства суд продлил Ефремову меру пресечения. Следующее заседание состоится 10 августа 2018 года в десять часов утра, в частности, запланировано исследование доказательств стороны обвинения.

Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме. Уточним, что его подозревают в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

Посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям;

Государственная измена;

Создание террористической группы и ее материальное и организационное обеспечение;

Соучастие в организации террористической группы;

Захват государственных или общественных сооружений с целью незаконного пользования ими.

Как сообщал УРА-Информ, старобельский райсуд Луганской области в марте продлил арест бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову еще на два месяца включительно до 3 мая.


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