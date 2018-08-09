Ефремову продлили арест еще на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области в четверг, 9 августа, продлил арест бывшему руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову.
Бывший депутат будет находится под стражей до 7 октября 2018 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Согласно сообщению во время судебного разбирательства суд продлил Ефремову меру пресечения. Следующее заседание состоится 10 августа 2018 года в десять часов утра, в частности, запланировано исследование доказательств стороны обвинения.
Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также сепаратизме. Уточним, что его подозревают в преступлениях по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
Посягательство на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям;
Государственная измена;
Создание террористической группы и ее материальное и организационное обеспечение;
Соучастие в организации террористической группы;
Захват государственных или общественных сооружений с целью незаконного пользования ими.
Как сообщал УРА-Информ, старобельский райсуд Луганской области в марте продлил арест бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову еще на два месяца включительно до 3 мая.