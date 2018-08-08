Жены военнопленных устроили митинг под окнами Порошенко - ФОТО

Митинг под Администрацией Президента начался в 9 часов утра.

Митингующие обращают внимание, что ребята в неволе 1270 дней. Последний раз женщины слышали голоса своих мужчин в 2016-м. С тех пор ни телефонных звонков, ни писем не было. Говорят, мол, это не предусмотрено "законодательством" псевдореспублики.

Последний раз родные пленных встречались с Порошенко 26 декабря 2017-го, где им обещали второй этап обмена зимой 2018-го.

В свою очередь Ирина Геращенко сообщала на своей официальной странице в Facebook, что 21 и 22 августа на очередной минской встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут согласовывать списки пленных и обсуждать возможный обмен.

Как сообщал "УРА-Информ", у всех освобожденных из плена на Донбассе в декабре 2017 года украинцев были черепно-мозговые травмы. Все освобожденные пленные на Донбассе имели черепно-мозговые травмы, - Ирина Геращенко Все они после освобождения сначала проходили медицинский осмотр и проверку спецслужб.