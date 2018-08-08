11:05 08.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выбираем чемодан: на что обратить внимание

Какое же путешествие без багажа? А какой же багаж без надежного, прочного, красивого чемодана, который сохранит вещи и сделает их транспортировку легкой и простой?

Выбираем чемодан: на что обратить внимание

Сборы в дальнюю поездку - в командировку, в отпуск - рекомендуем начать с покупки этого аксессуара. Как сделать правильный выбор - читайте в нашей статье. А совершить удачную покупку можно здесь: http://trade-city.ua/catalog/bagage/p122/255/.

Нужный размер

По размеру чемоданы делятся на:

- Большие - более 90 л в объеме, в высоту более 70 см. Такие подойдут для семейных поездок, и в один экземпляр можно сложить все вещи разом. Но помните об ограничениях по весу на авиалиниях, ширине и вместимости полок в поезде или автобусе, размере багажника автомобиля. Иногда лучше взять пару следующих в нашем списке вариантов. 

- Средние - объемом 60-80 л, не выше 60 см. Хороши для объемного багажа 1 одного или 2 человек. Универсальные и удобные варианты. 

- Маленькие - в объеме 30-40 л, до 60 см. Поместят вещи одинокого путешественника. Такие чемоданы можно не сдавать в багаж и держать под рукой.

Рекомендуем остановиться на комплекте чемоданов разного размера, выполненных в едином стиле. Больший из них сдайте в багаж, меньший оставьте при себе, сложив туда документы, нужные в дороге средства гигиены, журналы и пр.

Прочные материалы

Также важно, из какого материала выполнен чемодан. От этого зависят его некоторые функции, прочность, надежность и привлекательный внешний вид. На рынке представлены аксессуары из:

- Натуральной или искусственной кожи. Такие вещи выглядят привлекательно и солидно. Подойдут для командировок и ответственных поездок. Но могут царапаться, рваться, поэтому такие варианты подойдут больше для ручной клади. 

- Пластика. Хороший вариант для тех, кто любит интересные современные вещи. Может быть какого угодно цвета и с интересными принтами. Чемодан из пластика держит форму, так что вещи в нем не мнутся и не повредятся. Правда, может треснуть сам пластик при падении с высоты или большой нагрузке. 

- Текстиля. Универсальный и недорогой вариант. Плотный непромокаемый материал прослужит несколько лет и выдержит десятки активных путешествий. 

Если сложно сделать выбор, просмотрите каталоги, почитайте отзывы, съездите в шоу-рум или магазин. Но не отправляйтесь в дорогу со старым чемоданом, который уже не внушает вам доверие: он может здорово вас подвести.


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