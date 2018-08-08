В Украине значительно снизилось число заболевших корью

Всего за неделю корью заболели 755 человек. А с начала года - более 28 тысяч человек. Такие данные во вторник, 7 августа, представила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 31-ю неделю 2018 года корью заболели 319 взрослых и 436 детей. Это на 8,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

При этом с начала года корью заболели 11 437 взрослых и 16 748 детей. Больше всего людей заболели корью во Львовской. Тут с таким диагнозом зафиксировано 5451 человек: 1715 взрослых и 3737 детей.

В Закарпатской области заболели 2932 человека: 545 взрослых и 2387 детей, в Ивано-Франковской - 2673 человека: 763 взрослых и 1910 детей, в Одесской - 2188 человек: 1113 взрослых и 1075 детей), в городе Киев - 1933 человека: 1192 взрослых и 741 ребенок и Тернопольской области - 1489 человек: 576 взрослых и 913 детей.

С начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек, в том числе девять детей. Последний летальный случай был зафиксирован две недели назад, - заверили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество случаев заболеваемостью корью за последнюю неделю июля уменьшилось на 6,8% до 822 случаев. Как сообщает в среду, 1 августа, Центр общественного здоровья, в частности, заболели 470 детей и 352 взрослых. Всего, по данным центра, с начала 2018 года заболели 27,502 тысяч человек.