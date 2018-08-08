20:59 08.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появятся новые стандарты платных номерных знаков - ФОТО

Нововведение объясняют нехваткой цифровых комбинаций.

В Украине появятся новые стандарты платных номерных знаков - ФОТО

В Министерстве внутренних дел Украины намерены ввести номерные знаки с новыми кодами регионов.

Уже вскоре они появятся, поскольку для старых не уже не хватает цифровых комбинаций. Как сообщает в среду, 8 августа, газета "Сегодня", ссылаясь на информацию Главного сервисного центра МВД, государственным стандартом было предусмотрено по два кода номерных знаков для каждого региона.

Вместе с тем все платные номерные знаки с одним из кодов уже выбрали ранее, поэтому теперь будет использоваться следующая серия.

Речь идет исключительно об использовании нового кода для платных номерных знаков. Это такие комбинации, как от 0001 до 0009, от 1111 до 9999. Заявления на их получение можно оформить в соответствующем регионе, - пояснил руководитель ведомства Инга Вишневская.

Кроме того, по ее словам, в настоящее время разрабатывается проект закона, который позволит также заказать необходимый номер онлайн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кабмине оценили потери от закона о "евробляхах". Ежегодно бюджет будет терять два миллиарда гривен.


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