В Украине на пять дней объявили пожарную опасность

С сегодняшнего дня среды, 8 августа, и по 13 августа синоптики предупреждают, что на всей территории будут преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности пятого класса. Как сказано на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которая ссылаясь на информацию Укргидрометцентра, по Киевской области 8-10 августа в южной половине, 11-13 августа в большинстве районов области сохранится высокий уровень пожарной опасности.

Спасатели предупредили украинцев об опасности и просят быть осторожными во время пребывания на открытых территориях и в лесу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, по прогнозам синоптиков, на всей территории Украины будет жарко и без осадков, температура воздуха поднимется до 31 градуса выше нуля.