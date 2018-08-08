06:30 08.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду в Украине будет тепло и сухо

В среду, 8 августа, над Украиной будет господствовать теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления.

В среду в Украине будет тепло и сухо

Осадков синоптики не обещают. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 24-29 градусов тепла.

В Киеве сегодня утро и день ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 16-18 теплых градусов,. Днем потеплеет до 26-28 градусов.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем температура воздуха прогреется до 24-29 градусов тепла, а в Закарпатье до 27-32 градусов.

На севере страны в среду сухо и жарко. Ночная температура воздуха удержится в пределах 12-19 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

В центре Украины осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью составит 14-20 теплых градусов. Днем будет от 24 до 30 жарких градусов.

На востоке страны сегодня без осадков. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градус выше нуля. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

На юге Украины также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-23 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

В Крыму сегодня также сохранится жаркая и сухая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-23 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

Народный прогноз: 8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде.


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