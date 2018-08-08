В Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения республики подтвердило летальные случаи после вспышки лихорадки Эбола. Как сообщают в среду, 8 августа, западные СМИ, все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.

В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 - под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются на предмет связи с лихорадкой Эбола, - говорится в заявлении Минздрава.

Напомним, 1 августа Минздрав Конго объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране - десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

Как сообщал УРА-Информ, почти тысячу человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.